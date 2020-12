Hasselt/Genk

In het Albertkanaal in Hasselt wordt maandag nog met man en macht gezocht naar het lichaam van een 29-jarige vrouw. Gisteren duwden twee mannen haar wagen in het water, sindsdien is er van de vrouw geen spoor meer. Ook al is het lichaam van de vrouw nog niet gevonden, toch heeft het parket een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. “Zaterdag is ze thuisgekomen, maar sindsdien hebben we haar niet meer gehoord.”