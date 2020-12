Met de modder tussen zijn tanden: Liam Everts vliegt weer op de motor na zware crash, papa Stefan zag dat het “goed” was

Liam Everts wilde in september in het Italiaanse Faenza een stap dichter naar de Europese titel in de 125cc zetten. In de tweede reeks ging hij echter van de baan, waarbij hij een breuk opliep aan zijn rechterpols. Zijn seizoen was meteen voorbij.

Twee maanden later zit de 16-jarige crosser alweer op zijn motor. Zoals gepland door meervoudige wereldkampioen Stefan Everts. “Dat gaan we stapsgewijs opbouwen, maximaal twee keer in de week. Na Nieuwjaar kan dat intensiever”, zei hij eind november over zijn als een bezetende werkende zoon.

Op 9 december kroop Liam voor het eerst terug op z’n machine.

Dit weekend ging hij eerst 42km mountainbiken met z’n vader, een dag later vloog hij door het Lommelse zand. “Alles verliep goed”, aldus papa Stefan. “Hij had geen last van zijn pols en zijn kracht was ook al redelijk goed. Hij reed heel soepel rond.”

“Leuke dag in de modder van Lommel”, reageerde Liam zelf met de modder tussen z’n tanden.