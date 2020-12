Roger Federer nog niet zeker van deelname aan Australian Open: “Ik ben helaas nog steeds niet 100 procent fit”

De deelname van de Zwitser Roger Federer aan de Australian Open van 2021 is momenteel nog onzeker. “Het toernooi komt steeds dichterbij”, zei de 39-jarige zondag in een interview met SRF. “Ik hoopte in oktober terug 100 procent fit te zijn, helaas was ik dat niet - en ben ik dat nog steeds niet.”

Federer raakte dit jaar geblesseerd tijdens de Australian Open in Melbourne, waar hij problemen kreeg met de adductoren. Hij verliet het toernooi in de halve finales. Nadien volgden twee knieoperaties.

De start van de Australian Open staat nog steeds gepland op maandag 18 januari. Vanwege de coronapandemie zou het toernooi echter alsnog verschoven kunnen worden naar februari. Een definitieve beslissing daaromtrent is er momenteel nog niet genomen.