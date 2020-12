Thibau Nys verkozen tot ‘Jongere van het Jaar’, 23 jaar na vader Sven: “Trots”

Nys werd verkozen door een vakjury van in totaal 131 stemgerechtigden. Zoonlief treedt zo in de voetsporen van vader Sven, die de trofee zelf twee keer won in zijn carrière (1997, 1998). In zijn afsluitende seizoen bij de junioren mondden liefst 22 van zijn 26 gereden veldritten uit in een zege, waaronder 6 (van de 7) Wereldbekermanches en 5 (van de 7) wedstrijden van de Ridley Cup (Superprestige). Thibau realiseerde daarbij ook de zogenaamde ‘Grand Slam’, door het WK, EK en BK te winnen en de eindzeges te grijpen in de Wereldbeker en de Ridley Cup. Hij sloot het seizoen ook af als nummer één op de UCI-wereldranking.

In de uitslag van de ‘Jongere van het Jaar’ gaat Nys jr. Belgisch U23-kampioen en ritwinnaar in de Giro U23 Jordi Meeus en Henri Vandenabeele, tweede in de Giro U23 na Pidcock, met ruime voorsprong vooraf.

“Een zeer aangename verrassing”, vindt Nys. “De concurrentie was toch niet min. Jordi en Henri zijn in hun discipline en categorie echt wereldtop. Deze overwinning had ik dus niet meteen zien komen. Als junior heb je in de eindejaarsreferenda wat geluk nodig om het te kunnen halen van de U23. Eén of een paar uitzonderlijke prestaties kunnen helpen. Of, zoals in mijn geval, een bijna perfect seizoen. Ik ben ongelooflijk trots op deze trofee. Hij krijgt een mooie plaats naast de twee Kristallen Fietsen en jongerentrofeeën van mijn vader.”