Guitige prins Louis steelt de show op kerstkaartje van prins William en zijn gezin

Prins William en zijn vrouw Kate Middleton hebben een kerstkaart naar alle medewerkers van de Britse gezondheidsdienst NHS gestuurd. De kaart wordt gesierd door een nieuwe foto van hun gezin en het is vooral de kleine Louis die de aandacht trekt.

Prins William en zijn gezin stuurden een kerstkaartje naar duizenden gezondheidswerkers om hen te bedanken voor de voorbije maanden. Op de foto poseren de hertog en hertogin van Cambridge met hun kinderen prins George (7), prinses Charlotte (5) en prins Louis (2). De jongste steelt al schaterend de show tussen zijn oudere broer en zus.

Het is niet bekend wanneer de foto is genomen en het beeld is ook nog niet officieel vrijgegeven door Kensington Palace. Een van de geadresseerden zette de kaart online. “Aan al het geweldige personeel van NHS”, staat erop. “We wensen jullie een gelukkig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.”

