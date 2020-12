Ambrose Dlamini maakte vier weken geleden bekend dat hij besmet was. Twee weken geleden werd hij in het ziekenhuis opgenomen. — © AFP

De eerste minister van Swaziland, in het zuiden van het Afrikaanse continent, is zondag overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Hij werd 52. Dat meldt de regering van Swaziland, zonder de doodsoorzaak te verduidelijken.