Zo zag het aanzoek van André Hazes eruit: privépianist en gepersonaliseerde donuts

André Hazes Jr. vroeg z’n vriendin Monique Westenberg gisteren ten huwelijk: vandaag komen te weten hoe dat er uitzag. In een filmpje op de Instagrampagina van Westenberg is te zien hoe Hazes na een korte speech op z’n knie gaat.

LEES OOK. André Hazes gaat trouwen met zijn Monique

Niet zo vaak krijg je een huwelijksaanzoek in de showbizzwereld van begin tot einde te zien. Maar de familie Hazes deelt vrijwel alles met hun volgers. Zo zien we hoe Westenberg een chique kamer binnenwandelt. Een pianist speelt The Time of my life - Westenbergs lievelingsnummer. Vooraan in de kamer is een soort schrijn vol kaarsen en planten opgericht waar Hazes haar opwacht. Na een korte speech, waarin hij de hoogte- en de dieptepunten in de relatie noemt - gaat de Nederlandse anger op z’n knie en vraag hij zijn vriendin ten huwelijk. Zij zegt geëmotioneerd ja.

In de Instagram Stories zien we verder ook nog hoe er een piekfijn gedekte tafel staat en hoe zelfs op het bed van de tortelduifjes een hartje in bloemen gemaakt is. Daags nadien kwam Dunkin’ Donuts langs met gepersonaliseerde donuts - ook een sponsor pikt graag een graantje mee op een huwelijksaanzoek.