Lionel Messi bezorgt Barcelona nipte zege tegen degradatiekandidaat en redt vel Ronald Koeman

Barcelona sprokkelde dit seizoen in tien competitiewedstrijden nog maar veertien punten. Het stond daarmee op een beschamende tiende plaats, en dat op maar liefst twaalf punten van eeuwige rivaal Real. Vorig weekend leed de Blaugrana nog een pijnlijke nederlaag op het veld van Cadiz. Barça kon dus maar beter winnen tegen laagvlieger Levante.

Op het kwartier waren de Catalanen voor het eerst echt gevaarlijk. Martin Braithwaite plaatste de bal van buiten de zestien goed in de hoek, maar Levante-doelman Fernandez zweefde het leer uit zijn doel. Even later kwam de goalie weer goed tussenbeide bij een kopbal van Antoine Griezmann. Ook Lionel Messi probeerde het eens met het hoofd, maar zijn kopbal ging over.

© REUTERS

Nog een redding van Fernandez op een schot van Couthino maakte dat Barcelona met een 0-0 gelijke stand de kleedkamer introk.

Raak bij tiende schot

Na de rust ging Barça verder op zoek naar de openingstreffer. De Catalanen bleven het doel van Levante bestoken, maar de bal wou er maar niet in. Tot Lionel Messi een kwartier voor tijd bij zijn tiende (!) schot eindelijk tot scoren kwam. Frenkie de Jong speelde de Argentijn goed aan, en de 1-0 was dan toch een feit. Ronald Koeman zuchtte opgelucht.

Vijf minuten later was Messi dicht bij zijn tweede, maar Fernandez behield Levante voor een dubbele achterstand. In de blessuretijd was het na een vermeende handsbal van invaller Samuel Umtiti nog even bibberen voor Barça, maar de VAR zag uiteindelijk geen graten in het manoeuvre van de Franse verdediger.

Barcelona kan nog eens winnen en hijst zich naar een achtste plaats. Het heeft nu 17 punten, dat zijn er negen minder dan de twee leiders, Real Sociedad en Atlético Madrid.