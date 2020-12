Nicky Hayen wint met Waasland-Beveren ‘clash der Truiense coaches’, KV Mechelen heeft werk aan de winkel

De Waaslandse troepen van Nicky Hayen hebben het laken naar zich toegetrokken in de kelderkraker van speeldag 16. KV Mechelen was in de ‘clash der Truiense coaches’ nochtans baas voor rust en klom verdiend op voorsprong, tot het alweer in eigen voet schoot. Letterlijk deze keer, want Simen Voet moest na een dik halfuur met rood van het veld. Koren op de molen van de uitgekookte Waaslanders, die na rust erop en erover gingen en voor het eerst sinds de naamsverandering 13 op 15 pakken. Wouter Vrancken moet met KV Mechelen hoe langer hoe meer naar onder kijken.