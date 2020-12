Selby verlengt zijn titel in Scottish Open snooker

Mark Selby (WS 4) heeft zondag voor het tweede opeenvolgende seizoen de Scottish Open (405.000 pond/442.000 euro) op zijn palmares geschreven. In het Engelse Milton Keynes versloeg hij in de finale een matig spelende Ronnie O’Sullivan (WS 3) met 9-3.

Selby, de regerende kampioen, nam de beste start en kon met breaks van 56, 102, 50 en 77 de eerste sessie afsluiten met een 6-2 voorsprong. O’Sullivan, winnaar van het toernooi in 1998 en 2000, noteerde breaks van 72 en 58, maar liet zich betrappen op enkele foutjes die Selby afstrafte. O’Sullivan ging bij de aanvang van de tweede sessie meteen in de fout waar “The Jester of Leicester” van profiteerde en breaks van 78 en 51 wegpotte en op twee frames van de zege kwam.

“The Rocket” potte vervolgens een 74 break weg, maar Selby sloeg meteen terug met een 61 break. In frame twaalf leek O’Sullivan naar framewinst af te stevenen, maar hij miste bij een 64 break een gemakkelijke rode bal waarna Selby met een 76 break de klus klaarde.

Selby, die die aan zijn negentiende ranking-overwinning toe is, hield aan de zege 70.000 pond (76.000 euro) over. Voor O’Sullivan was er 30.000 pond (33.000 euro) weggelegd.

“Het is gewoon fantastisch”, verklaarde Selby. “Ik ben aan een goed seizoen bezig. In de eerste sessie nam ik een 6-2 voorsprong, maar met Ronnie weet je maar nooit. Er zijn echter nog enkele punten waar ik aan moet werken.”

“Mark was de beste speler”, gaf O’Sullivan toe. “Hij scoorde gewoon veel beter. Je kan niet altijd winnen en ik ben al 45 jaar. Desondanks heb ik al een goed seizoen achter de rug.”

Luca Brecel sneuvelde eerder deze week in de tweede ronde van het toernooi. Uitslag finale Scottish Open, Milton Keynes: Mark Selby (Eng/4)- Ronnie O’Sullivan (Eng/3)9-3 104(56)-21, 5-72(72), 137(102)-4, 82-25, 62(62)-76(58), 97(50)-17, 119(77)-0, 90-37, 129(78,51)-0, 40-96(62), 83(61)-48, 76(76)-64(64)

(belga)