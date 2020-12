Rijkevorsel

Nadat een automobilist met gedoofde lichten een zwaar verkeersongeval had veroorzaakt in Rijkevorsel, wist hij de auto van een passerend gezin te kapen. De man wilde hulp bieden, maar de dader zag kans om met het voertuig – met een vrouw en een kleuter nog aan boord – te vluchten. Hij zette de twee pas later uit de wagen en is sindsdien spoorloos.