Pro League buigt zich maandag over huidige formule met 18 clubs

Op de laatste algemene vergadering van een woelig 2020 stemt de Pro League maandag over een verlenging met één seizoen van een competitieformule met 18 clubs in 1A. Het was de bedoeling in het seizoen 2022-2023 terug te keren naar 16 teams, waardoor er volgend seizoen drie dalers zouden zijn. Door de coronacrisis zou de financiële impact voor die degradanten desastreus kunnen zijn, verdedigen de aanhangers het voorstel.