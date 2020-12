OPROEP. Het Belang van Limburg zoekt de mooiste kerstboom van Limburg

Is uw boom rijkelijk gevuld? Eerder wat kitscherig? Heel modern? Enkel met oude ballen of supercreatief? Toon hem ons. Bovendien verschijnt niet alleen de mooiste kerstboom in onze kerstkrant, maar Pieter Porters maakt ook een top tien op. Het resultaat presenteren wij u over tien dagen op onze website en in de krant. Bovendien schenkt de Maaslandse interieurspecialist ook nog eens 20 exemplaren van zijn boek Elegance & Decadence weg. Fotograferen en insturen maar.

Licht en diepte

Hoe ziet een smaakvolle kerstboom eruit? Pieter Porters deelt graag enkele tips “Alles begint met de lichtjes. Veel lichtjes. 2.000 lampjes in een boom hoeven echt geen uitzondering te zijn”, weet Pieter Porters die onlangs het interieur van het kasteel van Ordingen (Sint-Truiden) voor zijn rekening nam. “Leg de lichten niet als een slinger in de boom, maar wikkel ze rond elke tak. Op die manier krijg je licht en vooral diepte in de boom.”

Grootste fout

Absoluut not done volgens Porters is om de kerstballen enkel op het uiteinde van de takken te hangen. “Dat is de meest gemaakte fout. Ook hier weer: werk in diepte. Anders krijg je een massief kleed rondom de boom. Hang de grotere ballen meer binnenin en de kleine aan de buitenkant. Bevestig ook de kleine exemplaren bovenaan om beneden met de grotere te eindigen. Als je werkt met meerdere verschillende ballen, hang ze dan in groepen bij elkaar. Soort bij soort. Enkel bij de echt oude antieke kerstballen krijg je een mooi resultaat door ze kriskras over de boom te verdelen.”

Soberheid is voorbij

Een fan van een boom in perfecte kegelvorm is Porters niet. “Het mag gerust wat nonchalant zijn. Ik breng regelmatig extra takken in een kerstboom aan. Denk dan aan berk of haagbeuk. Het zorgt voor een prachtig roestkleurig effect. In een namaakboom kan je met een ijzerdraad ook takken van een echte den bevestigen. Bij voorkeur van de nobilis die stevig naalden heeft. Laat de takken wat uitsteken.” Te veel kerstballen kan je volgens Porters niet in de boom hangen. “De tijd van soberheid is voorbij. Ik werk bij voorkeur met veel materiaal. Daar zitten soms ook zijdebloemen bij en vogeltjes met een pluimstaart die voor een extra effect zorgen. Welke trend er vandaag is? Ik ben geen fan van trends. Dat is meer commercieel gebonden. Enkele jaren terug had je een Lady Gaga-boom of een boom vol met macarons. Dat moet niet voor mij.” Tot slot heeft Pieter Porters nog een fotografietip. “Het is niet eenvoudig om een volledige boom mooi op de foto te krijgen. Maak detailfoto’s. Die zeggen vaak veel meer”, besluit Pieter Porters.