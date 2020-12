Slachtoffer Naomi Melaer stierf in april in Zonhoven. — © RR

Turnhout/Zonhoven

In de gevangenis van Turnhout heeft Christophe V. (36) zichzelf van het leven benomen. De man zat in hechtenis voor de doodslag op zijn vriendin Naomi Melaer (25) begin april in Zonhoven.