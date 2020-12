Liverpool komt na dramatische eerste helft niet verder dan gelijkspel tegen degradatiekandidaat Fulham

Liverpool heeft op bezoek bij Fulham met punten gemorst. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De Reds hadden elf minuten voor tijd zelfs een penalty nodig om langszij te komen. Divock Origi viel in de slotfase in voor doelpuntenmaker Salah.

Op het kwartier stak Fulham als eerste zijn neus aan het venster. Fabinho tikte Fulham-aanvaller Ivan Cavaleiro aan in de zestien, maar scheidsrechter noch VAR gaven een krimp. Geen penalty voor de thuisploeg.

Na 25 minuten kwam Fulham, toch pas de 17de in de stand, zijn verdiende voorsprong beet. Na een corner kreeg Liverpool de bal niet weg en zo kon Bobby Decordova-Reid de openingstreffer onhoudbaar voorbij Alisson Becker tegen de netten schieten. De 1-0 was meteen ook de ruststand. Liverpool had dan wel meer dan 70 procent balbezit, het schoot maar één keer op doel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de tweede helft moest de regerende landskampioen zich herpakken en dat deed het ook. Al hadden de Reds wel een penalty nodig om op gelijke hoogte te komen. Waar Fulham eerder geen strafschop kreeg voor een dubieuze tik, ging de bal aan de overkant wel op de stip. Na hands krijg Liverpool in minuut 79 een unieke kans om langszij te komen. Mohamed Salah zette zich achter de bal en stelde niet teleur: 1-1. Opvallende statistiek: het was al de 18de strafschop op rij die Liverpool succesvol omzette in de competitie. Twaalf daarvan staan op naam van Salah.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Daar bleef het echter bij, waardoor Liverpool de unieke kans laat liggen om over Tottenham te springen en alleen aan de leiding te komen in de Premier League. Nadat eerder op de dag ook Tottenham slechts gelijk speelde, delen beide ploegen nu de leiding met 25 punten. Het verrassende Southampton is de eerste achtervolger en volgt op twee punten.