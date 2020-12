Leon Bailey (ex-Genk) scoort absolute wereldgoal voor Bayer Leverkusen

Leon Bailey heeft in de Bundesliga-wedstrijd van Bayer Leverkusen tegen Hoffenheim nog eens van zich doen spreken. In de vierde minuut bracht hij zijn ploeg op voorsprong met een parel van een doelpunt. Na een corner - die hij nota bene zelf nam - haalde hij verwoestend uit met zijn linker. Hierna verdween het leer enig mooi in de winkelhaak. In de eerste helft scoorde hij ook nog de 2-0.

Bailey is ondertussen bezig aan zijn vierde seizoen bij Leverkusen. De nog steeds maar 23-jarige Jamaicaan maakte in januari 2017 voor zo’n 13 miljoen euro de overstap van Racing Genk naar de Duitse subtopper. Bailey ontpopte zich er in geen tijd tot smaakmaker. Dit seizoen was de winger al goed voor zeven doelpunten en zes assists in vijftien wedstrijden.

Bekijk het doelpunt hier: