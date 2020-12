Daar is de nieuwe alleskunner: Tom Pidcock, een 21-jarige Brit die zelfs Mathieu van der Poel het nakijken geeft

Wat goed is, komt snel. Zo was het met Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld. Zo is het nu met Tom Pidcock, een 21-jarige Brit uit Leeds die momenteel in Buggenhout woont in een huis van Kurt Bogaerts, de ontdekker van Pidcock en de Vlaming die ook coach is voor Ierland. “Ik had Tom pas volgende week in Namen verwacht. Hij heeft ook mij verrast”, aldus Bogaerts.