Coronatest kleurt positief na experiment cola: is zo’n test te vertrouwen?

Wat als een sneltest voor corona ook positief zou kleuren door een scheutje cola? Dat experiment voerde de Oostenrijkse politicus Michael Schnedlitz (FPÖ) uit in het parlement. Zijn die testen dan niet te vertrouwen, zoals Schnedlitz beweert? Of zit er iets anders achter?

Schnedlitz en zijn partij vinden de sneltesten al een hele tijd geen goed idee. “Weggegooid belastinggeld” zeggen ze daar. En om de bewering kracht bij te zetten, toonde de politicus in het parlement aan dat de testen positief reageren op cola. Schnedlitz nam de wisser die je normaal gesproken in je neus moet steken, doopte die in de cola en druppelde nadien op de teststrip. En inderdaad: de test toonde aan dat de cola coronapositief was.

Wat is er aan de hand? Experten schrikken niet van de test en leggen uit hoe het werkt. Een sneltest zal verkleuren als het eiwitten vindt die kenmerkend zijn voor het virus. De eiwitten van het virus en die op de strip maken contact, waarna er verkleuring optreedt. Maar omdat cola een lage zuurtegraad heeft, worden de eiwitten vernietigd op de teststrip. En verkleurt de strip ook. Maar dat betekent nog niet dat de test niet werkt.