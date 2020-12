Té gretige Christian Benteke was even iets vergeten bij de aftrap tegen Tottenham...

Christian Benteke was bij Crystal Palace erg gretig om te beginnen tegen Tottenham. Zo gretig zelfs dat hij even iets belangrijks vergat bij de aftrap...

In de Engelse Premier League is het immers nog steeds de gewoonte om voor de wedstrijd even te knielen om de beweging Black lives matter te steunen. Maar dat was Benteke even vergeten en bij het eerste fluitsignaal spurtte hij weg van zijn tegenstander Son. Die volgde in eerste instantie maar de twee hadden al snel door dat er iets niet klopte. Ook Benteke had zijn fout door en ging meteen knielen, maar zat wel nog op de verkeerde speelhelft. En dat werd op sociale media gretig gedeeld.

