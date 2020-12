Benteke (Crystal Palace) en Alderweireld (Tottenham) delen punten in Londense derby

In een aangename maar bikkelharde Londense derby hebben Crystal Palace en Tottenham Hotspur zondag 1-1 gelijk gespeeld op de twaalfde speeldag in de Premier League. Liverpool kan hierdoor de leiding overnemen van Tottenham, als het zondagavond kan winnen van Fulham. Crystal Palace staat elfde met zeventien punten.

Twee Rode Duivels speelden de hele wedstrijd voor hun teams. Christian Benteke is opnieuw in vorm en was een constante dreiging voor de Tottenhamse verdediging, waar Toby Alderweireld een solide wedstrijd speelde. Benteke kopte een hoekschop in de laatste minuten op de lat. Harry Kane had toen al zijn team op voorsprong gebracht (23.), de Ghanese Duitser Schlupp maakte de gelijkmaker (83.). Michy Batshuayi bleef op de bank bij de Eagles.