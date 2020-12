Politie legt twee lockdownfeestjes in Mechelen stil: ook drank, drugs en wapens gevonden

Rond 0.45 uur kreeg de politie melding van een feestje in de Augustijnenstraat. Ter plaatse waren er tot op straat muziek en meezingende bezoekers te horen. Bovendien zagen de agenten nog een bezoekster toekomen. Omdat niemand de deur opende, werd die door de politie opengebroken.

Vijftien mensen tussen 19 en 30 jaar werden aangetroffen in een als fuifzaal ingerichte garage, met een muziekinstallatie, een biljart- en een kickertafel. Het pand bleek bovendien uitgerust met een camerasysteem om te monitoren wie aan de deur stond. “Meteen de reden waarom onze collega’s geen gehoor kregen en de bezoekers zich verspreidden in het pand bij het aankloppen”, zegt de politie.

Enkele bezoekers waren bovendien in het bezit van drugs (marihuana, cocaïne en hasj) en verboden wapens (boksbeugel, wapenstok, pepperspray en duikersmes). Alles werd in beslag genomen.

Alle aanwezigen werden geverbaliseerd. De 30-jarige organisator van het feestje werd voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat en ter beschikking gesteld van het parket.

Later tijdens de nacht werd nog een feestje met zeven personen stilgelegd, deze keer in een woning in de Oude Baan in Mechelen-Noord.

“Onbegrijpelijk”

Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) veroordeelt het gedrag van de aanwezigen. “Het is onbegrijpelijk dat er nog altijd mensen zijn die de ernst van de situatie niet begrijpen. Dagelijks raken honderden personen besmet met het coronavirus, overlijden er tientallen mensen en kreunt ons gezondheidssysteem onder de druk van deze pandemie. Dit asociaal en respectloos gedrag kan ik niet accepteren en ben dan ook tevreden met het optreden van de politie en de samenwerking met het parket.”

