Vijftig pv’s voor corona-overtredingen: agenten worden uitgescholden voor nazi’s

Diest/Landen/Zoutleeuw/Geetbets

De politie Demerdal heeft sinds begin november al 50 pv’s opgesteld voor corona-overtredingen waarvan 16 voor het niet respecteren van de avondklok en 12 voor het overtreden van her samenscholingsverbod. Ook moest de politie een café en een tankstation sluiten omdat er drank werd geschonken en een doopfeest stilleggen. In de politiezone Getevallei waartoe Landen en Zoutleeuw behoren zijn al 100 pv’s opgesteld. De politiezone Hageland waarvan Geetbets deel uitmaakt stelde in de tweede lockdown al een twintigtal pv’s op.

Bij de politie is te horen dat de mensen het stilaan beu zijn om zich aan de regels te houden. De agenten hebben onder meer al de vraag gekregen of zij niets anders te doen hebben en waarom ze de mensen pesten. Sommigen gingen zelfs zover dat ze de agenten uitscholden voor nazi’s of fascisten. tb