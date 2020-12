Man stomverbaasd wanneer hij “geheime ontsnappingsroute” ontdekt in keuken van appartement

Een bezoek aan een appartement in Londen nam voor Jamie Wilkes een wel heel vreemde wending. De acteur ontdekte in de keuken een “geheime ontsnappingsroute” richting de achterdeur. “Ik denk dat ik nooit nog zal stoppen met denken over die deur”, schreef hij op Twitter, waar de beelden in geen tijd viraal gingen.