Lommel

Afgelopen weekend is op de Luikersteenweg in Lommel-Kolonie op twee adressen een aanhangwagen gestolen. De feiten werden zaterdag even voor middernacht en zondagmiddag vastgesteld. Een aanhangwagen werd simpelweg losgekoppeld van een auto die voor de deur stond. Op het tweede adres zouden twee aanhangwagens verdwenen zijn. mm