Ivan Leko slaat mea culpa bij Antwerp: “Beiranvand? Slechte keuze van mij”

Een verrassing in doel bij Antwerp vanmiddag tegen Club Brugge. Alireza Beiranvand nam onder de lat de plaats in van Jean Butez, maar dat bleek geen geslaagde wissel. “Het was een slechte keuze van mij”, zegt Antwerp-trainer Ivan Leko.

Beiranvand kreeg de voorkeur op Jean Butez, dat op zich was al opvallend. Butez (25) was sinds de eerste speeldag titularis en deed het in zijn eerste seizoen als keeper van een topclub gewoon goed. De Fransman verrichtte geen mirakels, maar was zelden op een fout te betrappen, en over Sinan Bolat werd niet te vaak meer gepraat – een prestatie op zich. Na de 4-2-nederlaag in Genk, waar zijn slechte pass aan de basis lag van de derde tegengoal, oordeelde Leko echter dat Butez nood had aan “een match mentale en fysieke rust”.

En zo kwam Beiranvand (28) voor het eerst onder de lat te staan. De Iraniër tekende begin 2020 al voor de Great Old en dacht sowieso de nummer één te worden, maar het duurde zo lang om in België te geraken dat hij als nummer twee begon. Tegen de Spurs toonde hij na een aarzelend begin dat ook hij het een en ander in zijn mars heeft en daardoor kreeg hij nu zijn kans.

Het werd geen voltreffer. Hij lag met één van zijn slechte uittrappen aan de basis van de rode kaart van Gelin, deed enkele onzeker tussenkomsten en maakte bij het eerste doelpunt van Club Brugge niet de beste keuze door zo snel en onbesuisd uit te komen. Hij had langer op zijn benen moeten blijven.

“Beiranvand aan de aftrap brengen was een risico”, zegt Ivan Leko. “Een slechte beslissing van mij. Dat zag iedereen. Het is wat het is. We hebben twee eerste keepers. Eéntje die heel goed was (doelt op Butez, red.) en dus gokten we erop dat de andere top zou zijn. Maar dat was hij niet.”

© Vincent Van Doornick / Isosport

© BELGA