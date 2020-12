Man klimt op vliegtuigvleugel... om er vervolgens af te donderen

Een vliegtuig dat klaarstond om te vertrekken in Las Vegas, werd opgehouden door een bizar voorval. De piloot ontdekte, net op tijd, dat een man het tarmac was opgereden met zijn jeep en de vliegtuigvleugel begon te beklimmen. Maar daar bleef het niet bij, want vanaf dat de politie probeerde om de man van de vleugel te halen, dondert hij pardoes van de vleugel af.

De man is, buiten een fikse bloedneus, ongedeerd gebleven en werd gearresteerd. Een getuige die het voorval filmde zei dat de man lachte en bij bewustzijn was na zijn val. De politie denkt dat de man naar alle waarschijnlijkheid lijdt aan een mentale aandoening of een verstandelijke beperking heeft. Voor de passagiers was er minder goed nieuws. Het vliegtuig keerde terug naar de gate om een volledige inspectie te krijgen. Na enkele uren vertraging kon het vliegtuig weer vertrekken.

bekijk ook

(tact)