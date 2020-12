Max Verstappen domineert slotrace Formule 1-seizoen en pakt in Abu Dhabi tweede zege van het jaar

LEES OOK. Max Verstappen genoot van slotrace in Formule 1, maar donuts maken hoefde deze keer niet: “Het was een heel plezierige dag”

De slotrace in Abu Dhabi stond zoals wel vaker in het teken van enkele afscheidsmomenten. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel reed zijn laatste race voor Ferrari, Sergio Pérez stapte voor het laatst in bij Racing Point, en Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen trokken nog één keer de tenues van respectievelijk Renault en Haas aan.

Veel viel er niet meer te beslissen in Abu Dhabi: enkel de derde plek in het WK voor constructeurs moest nog beslist worden. Dat werd een driestrijd tussen Racing Point, McLaren en Renault. Max Verstappen had ook nog een waterkansje om vicewereldkampioen te worden, al moest er dan wat mislopen bij Valtteri Bottas.

Geen brokken bij start

Verstappen verraste door op zaterdag voor de derde keer in zijn carrière de pole positie te veroveren en zo de beide Mercedes’ van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton te kloppen: in het huidige motortijdperk (sinds 2014, nvdr.) was het de eerste keer dat er geen Mercedes op pole stond op het Yas Marina Circuit. Verstappen behield de leiding ook eenvoudig bij de start, terwijl ook achter hem geen positiewissels waren: Bottas, Hamilton, Lando Norris (McLaren), Alex Albon (Red Bull) en Carlos Sainz (McLaren) waren dus de eerste achtervolgers.

© ISOPIX

Na enkele rondes slaagde Albon erin om Norris de vierde plek te ontfutselen. Het leek wachten op het moment dat de eerste pitstops er kwamen, en die kwamen onverwacht vroeg. Uitgerekend Sergio Pérez, vorige week nog de verrassende winnaar in Sakhir, viel na 10 rondes stil in zijn laatste race bij Racing Point. De roze auto kon niet snel weggehaald worden en dus kwam de safety car de baan op.

Bijna alle rijders profiteerden daarvan om hun pitstop voor vers rubber te maken. Enkel Daniel Ricciardo (Renault), de beide Ferrari’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en Kevin Magnussen kozen voor de alternatieve strategie en bleven buiten.

Weinig positiewissels

Toen de safety car naar binnen kwam, werd het een langgerekte sprint naar de finish. Verstappen behield de leiding voor Bottas, Hamilton en Albon, en de top vier zou in de resterende driekwart wedstrijd compleet ongewijzigd blijven. Daarachter werd er wel nog wat gebikkeld: Lance Stroll (Racing Point) ging de strijd aan met beide Ferrari’s. De Canadees pakte Leclerc vlot, maar kon zich daarna niet voorbij Vettel wurmen. Stroll verloor bovendien zelfs nog een positie aan Pierre Gasly in de AlphaTauri.

Nadat ook de mannen op de alternatieve strategie hun pitstop gemaakt hadden, veranderde er weinig. Ricciardo viel van de vijfde naar de zevende plek terug en de beide Ferrari’s belandden buiten de punten.

© AFP

Helemaal kon Verstappen de race rustig uitrijden. De Nederlander won uiteindelijk met zo’n 15 seconden voorsprong op Bottas en pakte daarmee zijn tweede zege van het jaar: in augustus won hij al de 70th Anniversary GP op het circuit van Silverstone. Lewis Hamilton mocht als derde mee op het podium na een onopvallende race, Alex Albon werd vierde. Zo zorgde Red Bull voor een unieke prestatie: het is de eerste keer sinds 2013 dat Mercedes niet wint in Abu Dhabi.

McLaren derde, Ferrari boekt slechtste resultaat in 40 jaar

Achter de verwachte top vier was het feesten geblazen bij McLaren. Lando Norris en Carlos Sainz Jr. kwamen als vijfde en zesde over de finish en sprokkelden zo genoeg punten om de derde plek in het WK voor constructeurs nog over te nemen van Racing Point. Dat team sprokkelde slechts één puntje na een magere race van Lance Stroll (die tiende werd) en de uitvalbeurt van Pérez. Ricciardo en Gasly werden zevende en achtste, Esteban Ocon (Renault) ontfutselde Stroll in de laatste ronde nog de negende plek.

© Photo News

Het WK bij de rijders was al een tijdje beslist: Lewis Hamilton sluit het seizoen af met 347 punten. Valtteri Bottas is net als vorig jaar vicekampioen met 223 punten, Max Verstappen strandde met slechts 9 puntjes minder opnieuw op de derde plek.

Bij de constructeurs waren Mercedes en Red Bull al zeker van plaatsen één en twee, maar McLaren sluit het seizoen nipt af als derde: het heeft aan het einde slechts 6 punten voorsprong op Racing Point, dat vierde wordt. Renault sluit het jaar af als vijfde, Ferrari boekte zijn slechtste resultaat sinds 1980 (!) en werd pas zesde.

Het Formule 1-circus neemt nu een winterpauze van iets meer dan 3 maanden. De eerste race van het seizoen 2021 zal, als alles volgens plan verloopt, doorgaan op 21 maart volgend jaar: dan staat de Grote Prijs van Australië op het programma.