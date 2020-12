Romelu Lukaku stelt zege veilig voor Inter en doet dat in stijl met zijn negende van het seizoen

LEES OOK. Hoe AC Milan na historische start weer scudetto-kanshebber werd

Inter Milaan heeft een moeilijke namiddag op bezoek bij Cagliari, in een wedstrijd op de 11e speeldag van de Serie A, succesvol afgerond. Na een 1-0 achterstand kon de club met Romelu Lukaku voorop in de strijd pas in de slotminuten de overwinning pakken (1-3).

Riccardo Sottil zette Cagliari op rozen net voor rust (42.). Na een lange zoektocht kon Nicolo Barella in de 77e minuut gelijkmaken. Invaller Danilo D’Ambrosio kopte het winnende doelpunt in de laatste tien minuten in de netten na een hoekschop. D’Ambrosio was net ingevallen voor de geblesseerde Achraf Hakimi, die zelf met de rust Ivan Peresic (ex-Club Brugge) kwam vervangen.

Romelu Lukaku stelde zelf de zege veilig in de slotminuten met zijn 9e doelpunt van het seizoen (94.), eentje minder dan Zlatan Ibrahimovic, eentje meer dan Christiano Ronaldo. Radja Nainggolan, vorig jaar nog uitgeleend aan Cagliari door Inter, stond niet op het wedstrijdblad.

In de rangschikking staat Inter Milaan 2e, op twee punten van stadsgenoot AC Milaan.