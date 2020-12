Marouane Fellaini scoort weer en loodst zijn club naar finale van Chinese beker

Marouane Fellaini heeft zich zondag met zijn club Shandong Luneng geplaatst voor de finale van de Chinese beker. Shandong Luneng won de (overbodige) return in de halve finales tegen Wuhan Zall met 1-0, na een nieuwe treffer van de Belg in de 72e minuut.

Shandong Luneng had na een 0-5 zege in de heenwedstrijd het ticket voor de finale al zo goed als zeker op zak. Fellaini vond ook toen de weg naar doel.

Tegenstander in de finale volgende week zaterdag is Jiangsu Suning. Alle bekerwedstrijden worden in een bubbel in Suzhou gespeeld.

Shandong Luneng verloor vorig seizoen de finale van Shanghai Greenland Shenhua.