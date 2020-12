Dortmund-coach Lucien Favre ontslagen na pijnlijke 1-5-nederlaag tegen Stuttgart, assistent neemt over tot einde van seizoen

Dortmund plaatste zich in de Champions League haast moeiteloos voor de achtste finales, onder meer na tweeoverwinningen tegen Club Brugge. In de competitie loopt het de laatste weken evenwel een pak minder voor de Borussen. In de Bundesliga pakten Witsel, Meunier, Hazard en hun ploegmaats de laatst weken amper 4 op 15. In de laatste vijf wedstrijden werd alleen tegen Hertha Berlin (2-5) gewonnen.

De 1-5-nederlaag tegen Stuttgart betekende de druppel voor Favre. “De wegen van Dortmund en Lucien Favre scheiden hier”, maakte de club zondag bekend op Twitter. Assistent-coach Edin Terzic doet het seizoen uit als interim-trainer. Sebatian Geppert en Otto Addo nemen de taken van Terzic in de trainersstaf over.

Ook Dortmund-CEO Hans-Joachim Watzke reageerde al op het ontslag van Favre. “We zijn allemaal dankbaar voor het geweldige werk dat Lucien Favre de voorbije tweeënhalve seizoenen heeft verricht, waarin hij en zijn team twee keer tweede eindigden. Lucien is zonder enige twijfel een geweldig persoon én een geweldige professional.”