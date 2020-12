Hasselt

Bij een inbraak in een appartement in de Roode Roosstraat op het Hollands Veld is een horloge gestolen. De dieven hadden een raam van een appartement geforceerd op binnen te geraken. De feiten werden zaterdag even na 19 uur bij de politie gemeld. In de buurt, in de Walter Thijsstraat was even eerder ook al een feit vastgesteld. Ook daar was een raam van een appartement opengebroken. De daders raakte daar wel niet binnen. mm