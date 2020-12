Duitsland vanaf 16 december in harde lockdown: scholen en niet-essentiële winkels toe

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

De lockdown gaat in op 16 december en duurt tot 10 januari. In die periode moeten veel winkels de deuren sluiten en ook scholen moeten in principe dicht, maakte bondskanselier Angela Merkel bekend.

“We moeten dringen actie ondernemen”, zei Merkel nadat ze had vergaderd met de 16 deelstaten. Alle scholen zullen de deuren moeten sluiten. Telewerk wordt verplicht of bedrijven moeten de deuren sluiten als dat niet mogelijk is. De verkoop van vuurwerk - in aanloop naar nieuwjaar - wordt verboden. Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Coronatests in woon-zorgcentra worden verplicht. Je mag maximaal nog met vijf mensen samenkomen uit twee verschillende gezinnen.

Supermarkten, apothekers en andere essentiële zaken blijven wel open.

In Duitsland was al een gedeeltelijke lockdown van kracht. Omdat het aantal coronabesmettingen fors bleef toenemen, overlegde Merkel zondag met de premiers van de deelstaten over aanvullende maatregelen.

Vrijdag steeg het aantal gevallen van coronavirus en het dodental in het land naar de hoogste percentages tot nu toe, met 29.875 nieuwe coronavirusinfecties en 598 sterfgevallen. Zondag waren er 20.200 nieuwe gevallen, waarmee het totale aantal bevestigde infecties bij de pandemie tot dusver op 1.320.716 komt. Het dodental steeg met 321 tot 21.787.

(nba)