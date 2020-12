Hechtel-Eksel

De hulpdiensten zijn zaterdag even na 12 uur opgeroepen voor een brand op de Comansweg in Hechtel. In een huis was een elektrisch vuur in de berging beginnen smeulen. Toen de brandweer aankwam, was het vuur geblust door de bewoners. De brandweermannen voerden nog een controle uit. De schade bleef beperkt. mm