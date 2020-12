Hartverscheurend: Billy (14) zingt voor moeder die enkele dagen later overlijdt aan borstkanker

Een jongen heeft samen met een vriendin een duet gezongen in de tuin van het ziekenhuis, zodat zijn stervende moeder hem een laatste keer kon horen zingen. De 14-jarige Billy Devine van het Engelse Chesterfield zegt dat zijn moeders ogen “oplichten” wanneer hij haar favoriete nummer zong: So Strong van Labi Siffre.

Zijn 51-jarige moeder Jane leed aan borstkanker en bracht haar laatste dagen door in het ziekenhuis. Door de strenge coronamaatregelen mocht haar zoon niet meer bij haar in de kamer. Ze overleed drie dagen na de performance. Voor Billy was het een bitterzoet moment: “Het was heel erg dubbel: ik was blij dat ze me nog eens kon horen zingen, maar het was ook triest want ik wist dat het de laatste keer zou zijn.”

Ook voor het verzorgend personeel was het een emotioneel moment: “Billy’s moeder was volledig overweldigd door het lieve gebaar van haar zoon. Om getuige te mogen zijn van de liefde van een zoon voor zijn moeder, is iets dat ik nooit zal vergeten”

