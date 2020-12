Tongeren

Vier keer zoveel alcohol in het bloed als toegelaten, een positieve test op cocaïne en een verboden zelfgemaakt wapen in de auto. De bestuurder die zaterdagavond in Tongeren op al deze overtredingen werd betrapt, kan zich naast de intrekking van zijn rijbewijs ook verwachten aan een gepeperde boete en een bezoek aan de politierechter.