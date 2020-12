Kortessem steunt Lokale Economie

Kortessem

Alle 992 ondernemers, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep kregen vorige week een persoonlijke uitnodiging vanwege de gemeente Kortessem. Hierin werd hen aangeboden om in te tekenen op de online databank die op www.kortessem.be wordt geïnstalleerd. Tom Thijssen (CD&V): “Zo verenigen we alle ondernemers om samen te bouwen aan een lokaal economisch beleid te Kortessem. Dankzij de firma Identity building werd deze klus op 2 minuten, digitaal geklaard. Innovatief werk! #poortvanhaspengouw.” Raymond Polus