De Brusselse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 2 uur een lockdownfeestje met ruim honderd aanwezigen stilgelegd in Laken, zo meldt de VRT. Het feest vond plaats in een loods, waar een discotheek en een shishabar waren geïnstalleerd. De politie trof naast alcohol ook honderden capsules lachgas aan.