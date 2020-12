Sinterklaasbezoek in Mols woonzorgcentrum: teller aantal besmettingen al op

Het sintbezoek op een van de afdelingen in het woon-zorgcentrum. — © rr

Na de 59 besmettingen onder de bewoners, zijn er nu ook elf bevestigde coronagevallen onder de medewerkers van woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol. Dat bevestigt burgemeester Wim Caeyers (CD&V) zondag. Daarmee staat de teller van het aantal besmettingen in het rusthuis met 150 bewoners nu al op 70. De oorzaak van de uitbraak is een bezoek van de Sint, die uiteindelijk ook een superverspreider bleek te zijn. De afstandsregel en andere coronamaatregelen zouden ook niet correct zijn nageleefd. Zondagvoormiddag zit de gemeentelijke crisiscel samen met de directie van het rusthuis voor een stand van zaken.