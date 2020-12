Kim en Kanye leven ‘gescheiden’

Een bron laat weten aan People dat Kim, die in 2014 haar ja-woord gaf aan Kanye, zich voornamelijk wil inzetten tegen onrecht in het gevangeniswezen, terwijl de rapper zich focust op zijn eigen, lopende projecten.

“Ze leiden gescheiden levens”, zegt de insider. “Kim heeft haar werk is druk met haar projecten die ontzettend belangrijk voor haar zijn. En ook Kanye doet zijn eigen ding. Hun levens overlappen elkaar niet veel.”

Na zijn mislukte gooi naar het Amerikaanse presidentschap, lijkt Kanye – die vier kinderen heeft met Kim – zich voorlopig te hebben teruggetrokken uit de spotlights. Zo laat hij sinds 4 november niet meer van zich horen op Twitter en is de rapper niet meer in het openbaar verschenen met de Kardashian. De laatste keer was in oktober, toen Kim in Frans-Polynesië haar veertigste verjaardag vierde.

()