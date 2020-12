Contactberoepen trekken in ‘begrafenisstoet’ naar woning premier Alexander De Croo

Kappers, schoonheidsspecialisten en andere niet-medische contactberoepen voelen zich gediscrimineerd. Ze kunnen naar eigen zeggen perfect veilig werken maar mogen dat niet. De deelnemers verzamelen aan de Heizel om van daaruit in ‘begrafenisstoet’ naar de woning van De Croo in Brakel te trekken. “We worden bijgestaan door een lijkwagen. Eens ter plaatse zullen we kransen en kaarsen neerzetten”, zegt één van de organisatoren en nagelstyliste Nathalie Vanhaesendonck. “We houden het financieel niet meer vol op deze manier.”

Kappers knippen haar op straat: “We willen weer werken”

