Countrylegende Charley Pride overleden aan coronavirus

De Amerikaanse countrylegende Charley Pride is op 86-jarige leeftijd overleden aan complicaties van het coronavirus. Dat meldt zijn familie zaterdag op de website van de zanger. “Zijn rijke bariton en onberispelijk gevoel voor songs veranderde de Amerikaanse cultuur”, aldus de familie in het statement. De muzikant van eenvoudige komaf werd de eerste zwarte superster in de country.