Burgemeester roept op na besmettingen in woonzorgcentrum: “Laat de sint dit op zijn manier verwerken”

De gemeente Balen heeft in een Facebookpost opgeroepen om de hulpsint die waarschijnlijk 59 bewoners van een woonzorgcentrum in Mol besmet heeft, met rust te laten. “Dit heeft hij niet gewild”, zegt Johan Leysen, de burgemeester van Balen - waar de hulpsint woont. “Zijn moeder woont ook in dat rusthuis: als hij gewoon op bezoek was geweest, had hij die mensen ook kunnen besmetten. Maar omdat hij een mijter en een staf had, wordt hij nu ineens geviseerd.”