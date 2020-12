Donald Trump ziet belangrijke rechtszaak sneuvelen, kan hij deze verkiezingen nog winnen?

“This is the big one” – dit is de grote rechtszaak die me zal redden – tweette Donald Trump onlangs over een zaak die Texas bij het Supreme Court had aangespannen rond de recente verkiezingen. Maar dat Hooggerechtshof wou er niet eens aan beginnen, en maandag stemt de meerderheid van de verkozen kiesmannen voor Joe Biden. Waardoor de vraag steeds luider klinkt: kan Donald Trump nog iets doen en toch president worden? We vroegen het aan professor Bart Kerremans. “Trump zamelt met zijn verhaal vooral geld in.”