3 op 21, vier nederlagen op rij: alle alarmbellen gaan af bij Cercle Brugge. Zaterdagavond had het geen antwoord op een fris en energiek KV Oostende, dat met 0-1 won. KVO houdt zo de kelderploegen op ruime afstand, terwijl groen-zwart bezig is aan een vrije val in het klassement. Als dat maar goed afloopt voor Paul Clement.