OH Leuven gaf Kortrijk een lesje in efficiëntie. Daar waar Thomas Henry zijn törinstinct etaleerde door een hattrick te scoren, werd het Kortrijkse gebrek daaraan pijnlijk aangetoond door Van Der Bruggen die erin slaagde een niet te missen kans toch de nek omwringde. Kortrijk blijft zo achter met 10 op 33, tijd om te herbronnen dus. Leuven nestelt zich in de top drie.