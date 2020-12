Karen Damen zingt duet met Halense ‘The voice senior’-finaliste

Karen Damen (46) heeft een duet opgenomen met Marie-Jeanne Vandyck (63), die ze als coach naar de finale van The voice senior heeft begeleid. De twee namen de countrysong Past the point of rescue van Mary Black op, vooral bekend in de versie van Hal Ketchum. Eén dag na de release staat de cover al op de vijfde plaats in de Belgische iTunes-hitlijst.