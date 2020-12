De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vreest dat de bouwshift ook na de voorgestelde bijsturingen op Vlaams niveau over het Instrumentendecreet niet of slechts gedeeltelijk kan worden gerealiseerd. Steden en gemeenten krijgen heel wat verantwoordelijkheid in de realisatie van de bouwshift maar de financiële kosten dreigen zodanig op te lopen dat de factuur voor hen onbetaalbaar wordt. Dat meldt de VVSG zaterdag.