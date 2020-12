Professor pleit voor ‘hotelquarantaine’: “In landen waar ze het doen, is het leven normaler dan hier”

Wie besmet raakt met het coronavirus en in quarantaine moet, kan dat niet altijd doen in eigen huis. Het samenleven met huisgenoten maakt het immers moeilijk om afgezonderd te leven. Nochtans is het een cruciaal element om verdere verspreiding van de besmetting tegen te gaan. En dus moeten we nadenken over andere manieren om in quarantaine te gaan, stelt professor huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer. “In Aziatische landen waar het leven al opnieuw normaler is, moesten positief geteste mensen op hotel.”