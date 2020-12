Woordvoerder van ANB: “Burgemeester Lode Ceyssens verspreidt fake news over wolf”

Peer

In de Peerse deelgemeente Wauberg is zaterdagochtend een tam damhert door een wolf doodgebeten. De roep naar maatregelen vanuit de schapenhouders wordt met elke aanval groter. “Het draagvlak van de wolf in Limburg wordt stilaan weggevreten. Dat burgemeester Lode Ceyssens enkel onwaarheden verspreidde en het woord probleemwolf in de mond neemt, doet daar geen goed aan”, zegt de woordvoerder van ANB.