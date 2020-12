Het vijftienjarige meisje uit Manage (Henegouwen) dat sinds 31 oktober vermist was, is zaterdagochtend veilig en wel teruggevonden in een huis niet ver van haar woning. Dat bevestigt het parket van Charleroi zaterdag. De tiener logeerde bij een persoon die aan de rand van de samenleving leeft. Het meisje werd niet het slachtoffer van geweld.